Özat gitti, Bakkal geldi

Süper Lig’de ilk hoca değişimi G.Birliği’nde yaşandı. Fenerbahçe yenilgisi sonrası Ümit Özat ile yollar ayrıldı, Mesut Bakkal ile 1 yıllığına anlaşıldı

Sezon başlayalı 3 hafta oldu, ilk hoca Ankara'da gitti. Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgiyle birlikte 3 haftada sadece 1 puan toplayabilen Alkaralar çözümü teknik adam değişikliğinde gördü. Kırmızı-siyahlılarda Özat'ın yerine Mesut Bakkal geldi.



Mesut Bakkal ile Başkent ekibi arasındaki görüşmelerin ardından 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu arada görevinden alınan Ümit Özat, Ankara'dan ayrılmadan önce İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti. Özat "Babayla helalleştik. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Başkana, yönetime, oyuncularıma herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.