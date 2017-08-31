Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:28
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Fenerbahçe'den Fred atağı
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Yorum
Salih Fair play kalktı avrupada yokuz yığın topçuları bonvervis ödeyebiliyoruz türkiye ligi için..
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Tolga’yı satmıyoruz
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Yorum
son olarak kiralık welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
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Son kombineler
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Yorum
aslanlar sahada kiralık olarak welbek veya minur el hadadiyi alın super olur.genç ve çok çabuk oyuncular artı kanatlarda ve forvet oynayabiliolar
Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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