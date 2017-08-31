Gençlerbirliği'nde Bakkal dönemi

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Yeni sezona 1 beraberlik 2 mağlubiyet alarak başlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği yaşandı. Başkent ekibinde Ümit Özat'ın yerine teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.