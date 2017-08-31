"Bundan sonrası önemli"
Gençlerbirliği'nin yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek, "Şu andaki durumumuz değil, bundan sonra ne yapacağımız önemli" dedi.
"Gençlerbirliği benim evim gibi" diyen Bakkal, "Gençlerbirliği büyük bir camia, her şeyin üstesinden gelmiştir. Yine gelecektir. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Rahmetli İlhan Bey ile en çok maça çıkan teknik adamlardan biriyim. Burası yuvam benim. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da gidereceğiz. Eksiklerimizle ilgili yönetimimizle konuştum. 1-2 oyuncu alabiliriz. İlhan Bey'in isminin verildiği sezonu iyi bir şekilde geçirmeye çalışacağız" diye konuştu.
Gençlerbirliği'nde Mesut Bakkal'ın yardımcılıklarını Çağdaş Çavuş, Sedat Bayrak, Ramazan Çelik, Abdullah Kılınç ve Murat Çalış yapacak.
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:58
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Jasweqe Sevindirici bir haber Türkiye'ye gelmek istemeyen ve paragöz olan bu adamı ben istemiyorum. Zorla güzellik olmaz gelse de faydası dokunmaz.
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 2
Yorum
sporcu çok isabetli olmuş,ikinci RVP vakası yaşamak istemiyoruz..Türkiyeyi demir atılacak son Liman değildir.
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 7
Yorum
sporcu Salih 10 maç ilk 11 de oynarsa geleceğin 10 numarası olur.sadece benim temennimdir.Allah yardımcısı olsun.başarılar Salih UÇAN Utandır bizi.
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