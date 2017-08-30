Ümit Özat neden gitti?

Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum." ifadeleri kullanılırken, ayrılığın nedeninin sadece alınan sonuçların olmadığı kulislerde konuşuluyor.

KONYASPOR MAÇINDAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR RAHATSIZLIK UYANDIRDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından Atiker Konyaspor deplasmanına giden ve sahadan 3-0'lık bir skorla yenik ayrılan Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'ın yaptığı basın toplantısında bu konuya değinmesi ve açıklamaları yönetimde rahatsızlık uyandırdı. Konuyla ilgili olarak Ümit Özat'ın "Hafta içi odamda puro içerken çekilmiş fotoğrafım sosyal medyada yayınlandı. Arkadaşım, puro da içki de içerim. 'Ben doldurur ben içerim. Günah benim kime ne' diye söz var. Yüz kızartıcı suç mu işliyorum. Benim özel hayatım" açıklamasının ardından yönetim beklemeye geçti.

FENERBAHÇE MAÇI BEKLENDİ

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi takımı sıkıntıya sokacak bir hareketten kaçınan ve köklü bir geçmişe sahip olan Gençlerbirliği'nde yönetim 2-1'lik mağlubiyetten sonra ise nihai kararını verdi. İlk 3 haftada alınan 2 yenilgi ve 1 beraberliğin üzerine teknik direktörle bir araya gelen yönetim kararını teknik direktör Ümit Özat'a iletti ve yollarını ayırdı.



Bu fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu:



