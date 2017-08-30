Görüşmeler başlamadan bitti
Menajerlerin eski Fenerbahçeli Nani'yi, bordo-mavilelere önerisine Trabzonspor Teknik direktörü Ersun Yanal'dan olumsuz cevap geldi.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, menajerler eski Fenerbahçeli Nani'yi, bordo-mavilelere önerdi. Yönetim bu teklife sıcak bakmamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'a fikri soruldu. Yanal da Nani'yi istemeyince görüşmeler başlamadan bitti. Buna rağmen Nani isminin birçok yerde Trabzon ile anılması yönetimi rahatsız ediyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Görüşmeler başlamadan bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.