Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, menajerler eski Fenerbahçeli Nani'yi, bordo-mavilelere önerdi. Yönetim bu teklife sıcak bakmamasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal'a fikri soruldu. Yanal da Nani'yi istemeyince görüşmeler başlamadan bitti. Buna rağmen Nani isminin birçok yerde Trabzon ile anılması yönetimi rahatsız ediyor.