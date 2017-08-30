 Görüşmeler başlamadan bitti – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Görüşmeler başlamadan bitti

    Görüşmeler başlamadan bitti

    Menajerlerin eski Fenerbahçeli 'yi, bordo-mavilelere önerisine Teknik direktörü 'dan olumsuz cevap geldi.

    'da transfer çalışmaları sürerken, menajerler eski Fenerbahçeli 'yi, bordo-mavilelere önerdi. Yönetim bu teklife sıcak bakmamasına rağmen, teknik direktör 'a fikri soruldu. Yanal da Nani'yi istemeyince görüşmeler başlamadan bitti. Buna rağmen Nani isminin birçok yerde Trabzon ile anılması yönetimi rahatsız ediyor.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:59
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