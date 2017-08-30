 Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu

    Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu

    Teknik Direktör Ümit Özat ile yollar ayıran Gençlerbirliği, Mesut Bakkal'la anlaştı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat'tan boşlan koltuğa Mesut Bakkalı getirildi

    Detaylar Geliyor....

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:11
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