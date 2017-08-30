Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu
Teknik Direktör Ümit Özat ile yollar ayıran Gençlerbirliği, Mesut Bakkal'la anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat'tan boşlan koltuğa Mesut Bakkalı getirildi
Detaylar Geliyor....
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
FAIK GEREKLI 11 as yabanci cok super. GALATASARAYDA. Turk kosamiyor.topla oynamasini bilmiyor.selcuk.yasin.sinana .serdara.ahmete. bu takim kalmasin.
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
HULYA ANGARALI ULUS CEBECI CANKAYA LA BIZE HERYER ANGARA ISE GALATASARAYDA BIZE BIR DUNYA TAKIMI 11 YABANCI BIZI SAMPION YAPACAK.GOMIS 45 GOL BEKLIYORUZ.
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“F.Bahçe için NBA'i reddettim”
Toplam 2
Yorum
Whisperer Çünkü biz, Avrupa'nın en büyüğüyüz; biz FENERBAHÇE'yiz!!!
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