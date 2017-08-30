Galibiyeti hak etmediler

G.Birliği'nde F.Bahçe'ye yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor. Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, "Futbolcularımızın formaya yakışır bir mücadele için çabaladıklarını gördük. Ama önemli bir başka nokta maçı tamamlamaktır. Bu kadar kolay kart görmemeliyiz. Skora bakanlar yanılmasın. Rakibimiz galibiyeti hak edecek kadar iyi değildi" ifadelerini kullandı.