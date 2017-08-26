Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.

Çabukluk çalışmasıyla sona eren haftanın son antrenmanına, tedavisine devam edilen Karadağlı Aleksandar Scekic katılmadı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.