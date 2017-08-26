Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.
Çabukluk çalışmasıyla sona eren haftanın son antrenmanına, tedavisine devam edilen Karadağlı Aleksandar Scekic katılmadı.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:37
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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