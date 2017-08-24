 Cavcav'dan Demirören'e ziyaret – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cavcav'dan Demirören'e ziyaret

    Cavcav'dan Demirören'e ziyaret

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı 'i ziyaret etti.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette başkan Demirören'in yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

    , Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verilmesinden dolayı TFF'ye teşekkür etti.

    , 'e Gençlerbirliği forması takdiminde bulundu.

    Ayrıca Gaziantepspor Kulübü Başkanı Mutlu Özpineci ve yönetim kurulu üyeleri de TFF Başkanı Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, yöneticilerden Cengiz Zülfikaroğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile bir araya geldi.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:59
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