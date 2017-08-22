Ümit Özat taraftara tepki gösterdi

Atiker Konyaspor'un 3-0 kazandığı maçın ardından basın toplantısında açıklama yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçta Konyaspor'un iyi oynadığı ve hak ettiği galibiyeti aldığını söyledi. Maç sırasında Gençlerbirliği taraftarının kendisine yönelik tezahüratlara tepki gösteren Ümit Özat, şunları söyledi ''Son 10 yılın en iyi derecelerini elde etmiş takıma, daha ligin ikinci haftasında o takımın hocasına, oyuncularına başkanına alay eder şekilde tezahüratlar yapmak bunlar taraftarlığa sığmaz. Taraftarlık bu değil.



TAKIMI ANKARAGÜCÜ'NE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu takımı, geçmişteki Ankaragücü'ne çevirmeye çalışıyorlar, hakim olmaya çalışıyorlar, ama taraftar, kulüplerin evladı gibidir. İnsan evladına küsmez. Hafta içi odamda pro içerken bir görüntüm vardı, bu yayınlandı sosyal medyada. Arkadaş, proda içerim, sigarada içerim, içkide içerim. Hani diyorlar ya ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne Yüz kızartıcı suç mu işliyorum Ne yapıyorum Bu benim özel hayatım. Sen kalkıp, antrenörün yaptığı şeyi eleştirmeye burdan vurmaya kalkıyorsan, bu terbiyesizlikten başka bir şey değil.''dedi.



TAKIMIN BÜTÜNÜYLE ÇOK İYİ OYNADIK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Gençlerbirliği'nin lige iyi hazırlanan bir takım olduğunu ve bu nedenle de teknik direktör Ümit Özat'ı, kutladığını belirterek, '' Müsabakanın zor geçeceği endişelerimiz yüksekti. Lige iyi hazırlanmış bir takımdı. Biraz daha temkinli başladığımız maçı, seyircisiz oynamamıza rağmen onların ruhunu yakından hissederek etkili bir oyun oynadık. Takımın bütünüyle çok mükemmel oynadık. Takım içinde sivrilen oyuncuların olması mutlu etti.''dedi.