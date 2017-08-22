 Gençlerbirliği'nde F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    'nde F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı

    Gençlerbirliği'nde F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı

    Süper Lig'in 2. haftasında dün Atiker Konyaspor'a 3-0 yenilen , maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

    Kırmızı-siyahlı diğer oyuncular ise koşunun ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

    Başkent temsilcisi, maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

    -Fenerbahçe karşılaşması, 27 Ağustos Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:21
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