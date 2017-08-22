Gençlerbirliği'nde F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 2. haftasında dün Atiker Konyaspor'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı diğer oyuncular ise koşunun ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Başkent temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 27 Ağustos Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:21
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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