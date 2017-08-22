Gençlerbirliği'nde F.Bahçe maçı hazırlıkları başladı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı diğer oyuncular ise koşunun ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 27 Ağustos Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.