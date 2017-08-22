Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz'un sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.
Kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Oğuz'un 31 Mayıs 2019'da sona erecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatan kulüp başkanı Murat Cavcav, 24 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretlerinde de iyileştirme yaptı.
Murat Cavcav'ın, takımın birinci kaptanı sol bek Uğur Çiftçi ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Cavcav'ın, milli futbolcuya yıllık ücretini yükselterek 4 sezonluk anlaşma teklif ettiği, bir yıllık mukavelesi bulunan Uğur'un ise düşünmek için zaman istediği öğrenildi.
Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ümit Özat, iki takım kaptanını dün oynanan ve Gençlerbirliği'nin 3-0 kaybettiği Atiker Konyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna almamıştı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:54
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz'un sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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