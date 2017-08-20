Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor maçına hazır
Süper Lig'de 2. haftanın son maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, son bölümdeki güce dayalı çalışmayla sona erdi.
Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Maç, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:10
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Beck giderse Schelotto
Toplam 6
Yorum
bizim yönetim acil yapılması gerekenleri yapmıyor,fantastik işlerle ugraşıyor iki yılda bir vida işini halledemediniz bu sene şampiyonluk hayal olur unutm
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Emre Mor’da flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
Elazığlı emre mor -elmas oguz kaan samed hepsinde cevher var.Gönder topal josef ozanı oynat bunları.10 sene arkana yaslan izle
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 2
Yorum
serdar takımın ahengi bozuldu koşmayan mücadele etmeyen yaşlı oyunculardan kurulu bir takım olduk bence kalecinin suçu yok
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