 Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor maçına hazır – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor maçına hazır

    Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor maçına hazır

    Süper Lig'de 2. haftanın son maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, son bölümdeki güce dayalı çalışmayla sona erdi.

    Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Maç, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:10
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