Ümit Özat federasyona seslendi
Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde hazırlıklar sürüyor.
"SEYİRCİSİZ MAÇININ FUTBOLA KATKISI OLMUYOR"
Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını ve bunun da futbola bir katkısının olmadığı söyleyen Özat, "Seyircisiz maç, tatsız tuzsuz yemek gibi bir şey oluyor. Sadece Konyaspor için değil, her takım için geçerli. Farklı yaptırımlar uygulanmalıdır. Seyirci gelmediği zaman hasılat olmuyor. Seyirciden elde edilecek hasılata federasyon el koyabilir. Deplasman takımı için avantajlı görünüyor olabilir ama seyircisiz maçın futbola bir katkısı olmuyor" dedi.
Basın açıklamalarının ardından yapılan antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, sağanak yağmur altında çalıştı. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-siyah ekip, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetecek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu
Toplam 6
Yorum
Mir Aceleniz ne dur bir uefadan elenelim alirsiniz
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F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu
Toplam 6
Yorum
Avukat Konuştuğunu dil bilimcilerini anlayamadaığı Aykutu futbolcular hiç anlamaz Ali Yıldırımın olduğu yerdede transfer ve futbol olmaz yazık
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Nazifoğlu’na ihraç!
Toplam 2
Yorum
galatasarayli fener yada besiktas herhangi bir kulüp baskanina hakaretler edilmesine böyle lakayt davranabilirmi,salonda gülerek izleyenler vardi helal ol
Ümit Özat federasyona seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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