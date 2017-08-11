 Gençlerbirliği, Karabükspor maçına hazır – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    , Karabükspor maçına hazır

    Gençlerbirliği, Karabükspor maçına hazır

    Süper Lig takımlarından , merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonun ilk haftasında yarın sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

    Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı oyuncu yok.

    ile Kardemir Karabükspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:58
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