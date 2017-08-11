Gençlerbirliği, Karabükspor maçına hazır
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonun ilk haftasında yarın sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı oyuncu yok.
Gençlerbirliği ile Kardemir Karabükspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:58
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
N0_Name Gomis yerine bunu alsaydık keşke. Gs oyun tarzına Love daha yatkın sanki. Tarz dediğim topu eveleyip gevelemek yani Love daha çok gol atardı
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Kartal’dan 4.7 milyon TL kar
Toplam 6
Yorum
Gerçek 30 verip 1 almiyoruz. Bu dogru yolda oldugumuzu gosteriyor. Besiktas'a nice kârli gelecek seneler diliyorum...
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
gs4ever 20 si penalti olursa mümkündür :))
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