Kaleye Bostan

GENÇLERBİRLİĞİ kalesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Fransa 1. Lig takımı Toulouse'un alt yapısında oynayan 19 yaşındaki Numan Bostan ile anlaştı. Genç file bekçisi, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımı altında ise 3 karşılaşmada ter döktü.