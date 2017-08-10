Kaleye Bostan
GENÇLERBİRLİĞİ kalesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Fransa 1. Lig takımı Toulouse'un alt yapısında oynayan 19 yaşındaki Numan Bostan ile anlaştı. Genç file bekçisi, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımı altında ise 3 karşılaşmada ter döktü.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Kaleye Bostan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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