 Gençlerbirliği'ne gurbetçi kaleci – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gençlerbirliği'ne gurbetçi kaleci

    Gençlerbirliği'ne gurbetçi kaleci

    Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kalesini güçlendirmek için takviye yapıyor.

    Kırmızı-siyahlılar, Fransa'nın Fontainebleau kentinde doğan ve Toulouse altyapısında futbola başlayan 19 yaşındaki Numan Bostan ile anlaştı.

    Başkent ekibinin Ankara'ya davet ettiği genç kaleci, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımında ise 3 kez forma giydi.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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