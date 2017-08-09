Gençlerbirliği'ne gurbetçi kaleci
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kalesini güçlendirmek için takviye yapıyor.
Kırmızı-siyahlılar, Fransa'nın Fontainebleau kentinde doğan ve Toulouse altyapısında futbola başlayan 19 yaşındaki Numan Bostan ile anlaştı.
Başkent ekibinin Ankara'ya davet ettiği genç kaleci, Fransa'nın 18 yaş altı milli takımı kadrosunda yer alırken, 17 yaş altı milli takımında ise 3 kez forma giydi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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