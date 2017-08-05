 Gençler tek attı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gençler tek attı

    Gençler tek attı

    TSYD Ankara Kupası’nda Yeni Malatya’yı devirdi: 1-0

    TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında Zeki Yavru'nun attığı golle maçı 1-0 kazandı. Kardemir Karabükspor, ise ilk maçında Osmanlıspor'u 2-1 yendi. Karadeniz temsilcisinin golleri 26 ve 71. dakikalarda İlhan Depe'den gelirken, Osmanlıspor'un tek golünü 80. dakikada Aminu Umar kaydetti.Turnuvada bugün saat 17.00'de -Osmanlıspor, saat 19.00'da ise Kardemir Karabükspor-Yeni Malatyaspor maçları oynanacak. En fazla puanı toplayan ekip TSYD Kupası'nı kazanacak.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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