Gençlerbirliği'nden 2 transfer daha
Gençlerbirliği Kulübünün başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takıma 2 takviye daha yaptıklarını söyledi.
Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav isminin verilmesinin kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.
Kırmızı-siyahlı ekibin karşılamalarını devre arasına kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cavcav, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Anlamlı gördükleri bu sezon için çalışmalar yaptıklarını aktaran Murat Cavcav, "Giden önemli oyuncuların yerlerine daha önce takviyeler yapmıştık. Son transferlerimiz takım kalitesini yükseltmeye yönelik." diye konuştu.
Brezilyalı sol kanat oyuncusu Jailton Lourenco da Silva (Jailton Paraiba) ile anlaştıklarını kaydeden Cavcav, "Trabzonspor, Kayserispor ve Akhisar Belediyespor formaları da giyen Alper Uludağ'ı da kadromuza katarak sezon öncesi transfer çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibi, yeni sezon öncesi Serdar Özkan, Erdi Şehit, Petar Skuletic, Elvis Manu, Ousmane N'Diaye, Zeki Yavru, Diallo Guidileye ve Ahmet İlhan Özek'i de renklerine bağlamıştı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:44
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GÖRÜLSÜN. LİGE HAZIR MI DEĞİL Mİ.GENE GS YAT SPOR ASLAN : GS YIN HAZIRLIK MAÇI VAR MI Kİ GOMİS GOL ATSIN. GS ŞİMDİYE KADAR EN AZ ÜÇ GÜÇLÜ TAKIMLA HAZIRLIK MAÇI YAPMALIYDI Kİ GS YIN NE OLDUĞU
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI GİT SAYFANA YORUM YAP MİKSER SENİ GOMİS BELHANDA MAICON MARİANO FERNANDO NDYANE FEGULİ TRANSFERLERİ DEGİLMİ YÖNETİME SALDIRIŞINIZ
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI FEGULİ NEREDE KALDI YÖNETİM ACELE EDİN BİR HAFTA KALDI FEGULİ YOK SAG KANAT HAALA YOK BAŞKAN LÜTFEN FEGULİYİ GETİR
Gençlerbirliği'nden 2 transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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