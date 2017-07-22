"Tedirginliğimi kısa sürede atlattım"

Kırmızı-siyahlı takımla Hollanda kampında bulunan Manu, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında yaşadığı uyum süreci ve gelecek sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda Hollandalı futbolseverlerin ilgisiyle karşılaşan Manu, "Yeni bir kulüp, yeni bir ülke, yeni bir dil. Tedirginlik vardı ama burada harika insanlar var. Beni hemen aralarına dahil ettiler. Adaptasyon sürecini hızlı geçiriyorum. Tüm arkadaşlarıma bu konuda minnettarım. Ayrıca kampın benim ülkemde olması büyük avantaj. Adaptasyonum daha kolay oluyor. Hollandalı futbolseverlerin ilgisinden elbette memnunum. Umarım bu tarz bir sevgiye Türkiye'de de taraftarlarımız tarafından layık görülürüm." ifadelerini kullandı.

Sohbetlerinde zaman zaman kullandığı Türkçe kelimelerle takım arkadaşlarını da şaşırtan Manu, "Daha önce öğrendim bu kelimeleri. Çocukken ailemle 13 binalık bir blokta yaşadım, bunların 8'inde Türkler yaşıyordu. Okuldayken, oradayken sürekli Türk arkadaşlarım oldu. İyi arkadaşlıklar edindim. Onlardan öğrendiğim kelimeleri zaman zaman kullanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Futbola Feyenoord'da başlayan sol kanat oyuncusu, altyapısında yetiştiği bu takımın taraftarı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"11-12 yaşındayken büyük kariyer planları yapamazsınız ama futbola doğru bir eğilimim oluşmuştu. Kafamda bu hayali canlandırmaya başladım. Feyenoord altyapısına geldikten sonra zaten bu süreç hızlandı. Feyenoord benim kasabamın takımı. Bu kulübün taraftarları sokakta yürürken sürekli temas ettiğim insanlar, hem altyapısında oynayıp hem de böyle bir ortamda büyüdüğüm için Feyenoord taraftarı oldum. Takım taraftarını, taraftar takımı tanır burada. Bu bağlılıkla da futbolcu olma sürecim hızlandı."

- Lakabı "Manutelli"

Uruguaylı golcü Luis Suarez'e hayranlığını dile getiren Manu, Hollandalı futbolseverlerin kendisiyle ilgili "Manutelli" lakabını kullanması konusuna da açıklık getirdi:

"Luis Suarez'e büyük hayranlık duyuyorum. Gelişim sürecini Hollanda'da geçirdiği için de yakından takip edebildim. Sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. O gerçek bir golcü. Manutelli lakabına gelince, Feyenoord'da oynarken attığım bir golden sonra sevinirken formamı çıkarıp poz vermiştim. O sevinçten sonra Manutelli lakabı takmışlardı."

Türkiye ve Gençlerbirliği'ne gelme sürecinde yine Türk arkadaşlarından bilgi aldığını ifade eden Manu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk arkadaşlarım sayesinde takımları ve ligi biliyorum. Türklerin futbola olan düşkünlüklerine defalarca şahit oldum. Ayrıca Beşiktaş ile Feyenoord forması giyerken karşılaşmıştık. Tribün ortamını da orada gördüm. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım da var. Gençlerbirliği ile ilgili de hiç kötü bir şey duymadım. Aksine hep iyi şeyler duydum. Ankara'nın güzel bir şehir olduğunu zaten biliyordum. Benim için doğru bir karardı buraya gelmek."