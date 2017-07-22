 Gençlerbirliği, hazırlık maçında Heerenveen'e kaybetti – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , hazırlık maçında 'e kaybetti

    Gençlerbirliği, hazırlık maçında Heerenveen'e kaybetti

    Süper Lig takımlarından , Hollanda ekibi ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda kampına devam eden , rakibine ilk yarıda yediği golle mağlup oldu.

    Maçın tek golünü 39. dakikada Odegaard kaydetti.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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