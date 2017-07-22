Gençlerbirliği, hazırlık maçında Heerenveen'e kaybetti
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollanda ekibi Heerenveen ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda kampına devam eden Gençlerbirliği, rakibine ilk yarıda yediği golle mağlup oldu.
Maçın tek golünü 39. dakikada Odegaard kaydetti.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:09
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Yorum
öğretici belhanda gomis maicon hepsinden önce selçuk bedava oynayacaklarmış ! hepsi sneijder kadar para alıyorlar !
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Gençlerbirliği, hazırlık maçında Heerenveen'e kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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