Hollanda'da gerçekleştirilen kamp çalışmalarının çok iyi gittiğini ve programa uygun devam ettiklerini belirten Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kamp öncesi Ankara'da da bir süre çalışmıştık. Burada da aynı ciddiyetle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son hazırlık maçında Hollanda ekibi NAC Breda 2-2 ile kaldıklarını hatırlatan Özat, "İlk maçta kaybetmiştik ancak iki maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyoruz. Güzel maçlar oynuyoruz. Yeni arkadaşlarımızı görme şansı buluyoruz. Kadromuzdaki oyuncularımızla sezonda hangi şekillerde oynayacağımıza karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Hazırlık dönemindeki ilk maçta Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 1-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, daha sonra İngiliz temsilcisi Reading ve Hollanda takımı NAC Breda ile 2-2 berabere kaldı.

Ankara temsilcisi, 21 Temmuz'da Hollanda'dan PEC Zwolle, 25 Temmuz'da İspanya ekibi Real Sociedad, 27 Temmuz'da aynı ülkeden Granada ile karşı karşıya gelecek.