Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sezon başındaki hazırlık maçlarının önemini vurgulayarak, "Kondisyon elbette çok önemli ama maç gibisi yok." dedi.
Hollanda'da gerçekleştirilen kamp çalışmalarının çok iyi gittiğini ve programa uygun devam ettiklerini belirten Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kamp öncesi Ankara'da da bir süre çalışmıştık. Burada da aynı ciddiyetle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son hazırlık maçında Hollanda ekibi NAC Breda 2-2 ile kaldıklarını hatırlatan Özat, "İlk maçta kaybetmiştik ancak iki maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyoruz. Güzel maçlar oynuyoruz. Yeni arkadaşlarımızı görme şansı buluyoruz. Kadromuzdaki oyuncularımızla sezonda hangi şekillerde oynayacağımıza karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Hazırlık dönemindeki ilk maçta Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 1-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, daha sonra İngiliz temsilcisi Reading ve Hollanda takımı NAC Breda ile 2-2 berabere kaldı.
Ankara temsilcisi, 21 Temmuz'da Hollanda'dan PEC Zwolle, 25 Temmuz'da İspanya ekibi Real Sociedad, 27 Temmuz'da aynı ülkeden Granada ile karşı karşıya gelecek.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 158
Yorum
Com bomlu holandali bende buseneki en iyi transferimiz olucak Enaz Ribéry ve Bruma kadar ses getirecek
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Negredo için fırsat indirimi
Toplam 15
Yorum
gs gelirse bu saatten sonra para için gelir bi gs li olarak boyle adamları türkiyeye sokmamak lazım
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 41
Yorum
aferim yönetim bence aykut ve yönetim busene saçmalama primi dağıtıyor kesin.Yoksa aykuta hoca demek hem zeka hemde cesaret işi.Bolda nasipleniyordur
Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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