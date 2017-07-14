Gençlerbirliği'nde transfer

Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada Moritanya asıllı Fransa vatandaşı Diallo Guidileye ile 2 yıllık anlaşma yaptıklarını söyledi.

Fransa 2. Lig takımlarından Nancy'da forma giyen ve ön liberoda oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4, Moritanya Milli Takımı'nda ise 15 karşılaşmada görev yaptı.