 Gençlerbirliği'nde transfer – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'nde transfer

    Gençlerbirliği'nde transfer

    Süper Lig ekibi , orta sahasını ile güçlendirdi.

    Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada Moritanya asıllı Fransa vatandaşı ile 2 yıllık anlaşma yaptıklarını söyledi.

    Fransa 2. Lig takımlarından Nancy'da forma giyen ve ön liberoda oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4, Moritanya Milli Takımı'nda ise 15 karşılaşmada görev yaptı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:15
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