Gençlerbirliği'nde transfer
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, orta sahasını Diallo Guidileye ile güçlendirdi.
Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada Moritanya asıllı Fransa vatandaşı Diallo Guidileye ile 2 yıllık anlaşma yaptıklarını söyledi.
Fransa 2. Lig takımlarından Nancy'da forma giyen ve ön liberoda oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4, Moritanya Milli Takımı'nda ise 15 karşılaşmada görev yaptı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:15
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Gençlerbirliği'nde transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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