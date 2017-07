Genç oyuncu bedelsiz gitti

Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, 2019'a kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu önümüzdeki sezon için kiraladıklarını söyledi.

Başkent ekibi, 1 yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Erdi Can'ı Hollanda kamp kadrosuna da dahil etti.



Erdi Can Şehit Sakarya'da 30 Mart 1996'da doğan Erdi Can Şehit, bir dönem Egemen Korkmaz, Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel gibi isimlerin menajerliklerini yapan Erdinç Şehit'in oğlu. Futbola 2006 yılında Sakaryaspor'da amatör olarak başlayan Erdi Can, 6 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra profesyonelliğe adım attı.

Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan genç futbolcu, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor ve Kartalspor'da kiralık forma giydi. Erdi Can, 2012 yılında düzenlenen Caspian Kupası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev aldı.