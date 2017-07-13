Genç oyuncu bedelsiz gitti
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Erdi Can Şehit, 2017-2018 sezonunda Gençlerbirliği'nin formasını giyecek.
Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, 2019'a kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu önümüzdeki sezon için kiraladıklarını söyledi.
Başkent ekibi, 1 yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Erdi Can'ı Hollanda kamp kadrosuna da dahil etti.
Erdi Can Şehit Sakarya'da 30 Mart 1996'da doğan Erdi Can Şehit, bir dönem Egemen Korkmaz, Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel gibi isimlerin menajerliklerini yapan Erdinç Şehit'in oğlu. Futbola 2006 yılında Sakaryaspor'da amatör olarak başlayan Erdi Can, 6 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra profesyonelliğe adım attı.
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Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan genç futbolcu, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor ve Kartalspor'da kiralık forma giydi. Erdi Can, 2012 yılında düzenlenen Caspian Kupası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev aldı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:06
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 2
Yorum
Helal Be Semih Sneijderciler görün gerçek Galatasaraylıyı
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 2
Yorum
Fatih60 GALATASARAY' a geçen emeklerin için teşekkürler kardeşim yeni takımında başarılar diliyorum bahtın açık olsun...
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Kocaman tarih verdi
Toplam 14
Yorum
akın fenebahçeyi gerçekten seviyorsan defol git bir an evvel.umut satmayı bırak
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