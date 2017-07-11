G.Birliği antrenmanında evlenme teklifi
Gençlerbirliği antrenmanını izlemeye gelen Halil Uğurlu ve Ebru Türkay, hayatlarının en önemli adımlarından birini çalışma sonunda futbolcuların alkış ve ıslıkları arasında attı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil'in evlenme teklifi için hazırladığı pankartı antrenman sonunda taşıyan futbolcular, genç çifte büyük bir sürpriz yaptı. Gördükleri karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Ebru, Halil'e "evet" cevabını verdikten sonra teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin tebriklerini kabul etti.
Antrenmanı izlemeye gelen Ebru ve Halil'in arkadaşları ile tüm takım, daha sonra genç çiftle fotoğraf çektirdi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:02
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Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro!
Toplam 21
Yorum
HASSABEYİ Olabilir verirler mi bilmem ama işin içinde çinliler parsa olur not:Slavia Prag çinliler aldı h.altıntop önermiştir :)
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Son bomba Moura
Toplam 6
Yorum
1907 Sizin PES'de Fifa'da gördüğün yıldızları Fenerbahçe getirdi. Senin hayallerini bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar. !!!
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 38
Yorum
HASSABEYİ Aynen kardeşim hemen G.Amerika bolluğundan bir isim önereyim Botafogo dan Diego 3-5 verirsin 2-3 sene sonra 15 e satarsın vrlen boşa gitmez
G.Birliği antrenmanında evlenme teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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