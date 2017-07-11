 G.Birliği antrenmanında evlenme teklifi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    G.Birliği antrenmanında evlenme teklifi

    G.Birliği antrenmanında evlenme teklifi

    Gençlerbirliği antrenmanını izlemeye gelen Halil Uğurlu ve Ebru Türkay, hayatlarının en önemli adımlarından birini çalışma sonunda futbolcuların alkış ve ıslıkları arasında attı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil'in evlenme teklifi için hazırladığı pankartı antrenman sonunda taşıyan futbolcular, genç çifte büyük bir sürpriz yaptı. Gördükleri karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Ebru, Halil'e "evet" cevabını verdikten sonra teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin tebriklerini kabul etti.

    Antrenmanı izlemeye gelen Ebru ve Halil'in arkadaşları ile tüm takım, daha sonra genç çiftle fotoğraf çektirdi.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:02
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