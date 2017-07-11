 Elvis Manu G.Birliği ile 2 yıl imzaladı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    G.Birliği ile 2 yıl imzaladı

    Elvis Manu G.Birliği ile 2 yıl imzaladı
    , geçene sezon İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Brighton'dan 23 yaşındaki Hollandalı sol kanat ile 2 yıllık imzaladı. Geçen sezon ikinci devrede Hollanda'da Go Ahead Eagles'a kiralanan Manu, toplamda 22 karşılaşmada 5 gol, 2 asistle oynadı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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