Elvis Manu G.Birliği ile 2 yıl imzaladı
Gençlerbirliği, geçene sezon İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Brighton'dan 23 yaşındaki Hollandalı sol kanat Elvis Manu ile 2 yıllık imzaladı. Geçen sezon ikinci devrede Hollanda'da Go Ahead Eagles'a kiralanan Manu, toplamda 22 karşılaşmada 5 gol, 2 asistle oynadı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
-
Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
-
Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Elvis Manu G.Birliği ile 2 yıl imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.