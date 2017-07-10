Zeki Gençler’de
Gençlerbirliği, Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru’yu transfer etti. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme imzaladı
İKİNCİ KAMP HOLLANDA'DA
Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını dün Ankara'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.Hollanda'da 28 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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