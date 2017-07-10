 Zeki Gençler’de – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Zeki Gençler’de

    Zeki Gençler’de

    , Trabzonspor ile yollarını ayıran ’yu transfer etti. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru'yu renklerine bağladı. Başkent temsilcisi, bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdiği transferde futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek bölgesinde görev yapan Zeki Yavru, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 17 Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

    İKİNCİ KAMP HOLLANDA'DA
    , sezon hazırlıklarını dün Ankara'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.Hollanda'da 28 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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