 G.Birliği'nden sol kanata takviye – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    G.Birliği'nden sol kanata takviye

    G.Birliği'nden sol kanata takviye

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezonu İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Brighton'da tamamlayan 'yu kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, 1993'te Hollanda'nın Dordrecht kentinde doğan Manu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Feyenoord altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Hollandalı futbolcu, Excelsior, Cambuur, Huddersfield ve Go Ahead Eagles ekiplerinde oynadı. Geçen sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:37
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