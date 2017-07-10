G.Birliği'nden sol kanata takviye

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, 1993'te Hollanda'nın Dordrecht kentinde doğan Manu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Feyenoord altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Hollandalı futbolcu, Excelsior, Cambuur, Huddersfield ve Go Ahead Eagles ekiplerinde oynadı. Geçen sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.