G.Birliği'nden sol kanata takviye
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezonu İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Brighton'da tamamlayan Elvis Manu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, 1993'te Hollanda'nın Dordrecht kentinde doğan Manu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Feyenoord altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Hollandalı futbolcu, Excelsior, Cambuur, Huddersfield ve Go Ahead Eagles ekiplerinde oynadı. Geçen sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:37
-
Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Toplam 15
Yorum
GÖNDERİN SNEİJDER'İN ÇİFTLİĞİ OLMUŞ GS İSTEDİĞİ ZAMAN GELİYOR İSTEDİĞİ ZAMAN GİDİYOR OTORİTE KURAL TANIMIYOR. SONRA DA NEDEN 6. OLDUK.
-
Eski Bursasporlulardan verim alınamadı
Toplam 8
Yorum
GAKGO 23 Saadettin SARAN,H.Bilal KUTLUALP v.s. gibi futboldan anlayanları barındırmayanlar utansın.aldığın topçular belli aziz.bu işden AN-LA-MI-YON
-
''Tudor bir başka!''
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı Sakatlık ikisi içinde herhalde sürekli değildir ?Yine başladı Eren mi diyelim?Doktor-Teknik Daktır ne işe yarar?Transfer işinde YAŞ YANLIŞI?
G.Birliği'nden sol kanata takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.