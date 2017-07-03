Ümit Özat transfer istiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundan önemli isimlerin ayrıldığını belirterek, takviye yapmaları gerektiğini söyledi.
Çalışmalara yeni başladıklarını ve giderek tempoyu artıracaklarını belirten Özat, ''Hazırlıkların tesislerimizdeki bölümüne başlayalı 4 gün oldu. Çalışmalar iyi gidiyor." dedi.
Ankara'da 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacaklarını ve ardından Hollanda'ya gideceklerini ifade eden Özat, "Bu süreçleri kazasız belasız, sakatlık yaşamadan geçmek önemlidir. Umarım önemli bir sakatlık, problem yaşamayız." diye konuştu.
Kırmızı-siyahlı takımın transfere ihtiyacı olduğunu ve bu doğrultuda çok sayıda oyuncu incelediklerini dile getiren Özat, şöyle devam etti:
"Hollanda kampına kadar transferleri bitirmeliyiz. Futbolcuların sezon performanslarını, kamp dönemindeki çalışmaları belirler. Bu dönemde birbirlerini tanırlar ve kaynaşırlar. Yeni sezonda nerede oynayacağımız belli değil ama başka statta oynayacağımız kesin. Sezonun "İlhan Cavcav" ismiyle oynanması da gündemde... Böyle özel bir dönemde güçlü bir takımımız olmalı."
Geride kalan sezon tamamlanmadan Ahmet İlhan Özek'i transfer ettiklerini, altyapıdan ise Alaaddin Okumuş, Berat Ayberk Özdemir ve Yıldırım Mert Çetin'i kadroya alarak zaman kaybetmeden takıma kazandırdıklarını aktaran Özat, sözlerini şöyle tamamladı:
"Transfere ihtiyacımız var. Takviye yapmalıyız. Kadromuzdan önemli isimler ayrıldı. Bu isimlerin yerlerini doldurmalıyız. Hazırlık kampları takıma alışmada, futbolcuların uyum sorununu atlatmasında çok önemli. Bu nedenle transferlerimizi Hollanda kampı öncesinde yapmalıyız ve futbolcular, orada bizimle olmalılar. Bu sezonun bizim için özel geçeceği açık. Sezona vefat eden başkanımız İlhan Cavcav'ın isminin verilmesi gündemde. Stadımız yıkılıyor. Başkanımızın isminde ve sürekli deplasmanda oynayacağımız böyle bir sezonda korku, sıkıntı yaşamak istemiyoruz."
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:31
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 7
Yorum
Bjk Yalçın Ayhan 35 yaşında Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir de takır takır oynadı.Durica Trabzonda oynadı 35 yaşında.
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 7
Yorum
Bjk Millet yaşına takmış.Adam oynamak için geliyorsa sorun çıkarmayacaksa her türlü süper ligin en iyi stoperi olur diyebiliriz.
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''Öne doğru beyler''
Toplam 18
Yorum
KOVMİREM ÖNE DOĞRU BEYLER AMA YANA PAS ATIN HA KIZARIM SONRA KÜSERİM İSTİFA EDERİM OLMADI KOVULURUM BAK
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