 Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri

    Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular ve teknik heyet, sağlık kontrolünden geçti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik heyet, 2017-2018 sezonu öncesi Arte Cerrahi Hastanesinde bir dizi testten geçirildi.

    Ortopedi servisindeki kontrolün ardından kan testleri yapılan kırmızı-siyahlılar, daha sonra efor testine girdi. Kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

    Öte yandan futbolcular, hastanede tedavi gören bir Gençlerbirliği taraftarıyla fotoğraf çektirerek ona moral verdi.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:42
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