Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular ve teknik heyet, sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik heyet, 2017-2018 sezonu öncesi Arte Cerrahi Hastanesinde bir dizi testten geçirildi.
Ortopedi servisindeki kontrolün ardından kan testleri yapılan kırmızı-siyahlılar, daha sonra efor testine girdi. Kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Öte yandan futbolcular, hastanede tedavi gören bir Gençlerbirliği taraftarıyla fotoğraf çektirerek ona moral verdi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:42
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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