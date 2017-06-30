Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik heyet, 2017-2018 sezonu öncesi Arte Cerrahi Hastanesinde bir dizi testten geçirildi.

Ortopedi servisindeki kontrolün ardından kan testleri yapılan kırmızı-siyahlılar, daha sonra efor testine girdi. Kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Öte yandan futbolcular, hastanede tedavi gören bir Gençlerbirliği taraftarıyla fotoğraf çektirerek ona moral verdi.