 Bu sezon bizi izleyin – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Bu sezon bizi izleyin

    Bu sezon bizi izleyin
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kulübü yuvası olarak gördüğünü belirterek, "Geçtiğimiz sezon bizim için çok zordu. Efsane başkanı kaybettik. Bu sezon doğru hamlelerle en iyisini yapacağız" diye konuştu.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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