Süper Lig macerası "3 dakika" sürdü

Alınan bilgiye göre, yeni sezon kadro planlamasını yapan başkent ekibinin yönetimi, ara transfer döneminde Norveç'in Stabaek takımından transfer edilen Mehmeti ile karşılıklı anlaştı ve futbolcunun kırmızı-siyahlı kulüple olan sözleşmesi feshedildi.

Arnavut golcü, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de sadece 3 dakika süre alabildi.

Futbola İsveç'in Malmö takımında başlayan ve İtalya'nın Palermo ekibinde de görev yapan 1989 doğumlu Mehmeti, Gençlerbirliği'nin sezonun 24. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçın 87. dakikasında Aydın Karabulut'un yerine oyuna girmişti.