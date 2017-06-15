Süper Lig macerası "3 dakika" sürdü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arasında kadrosuna kattığı Agon Mehmeti ile yollarını ayırdı.
Alınan bilgiye göre, yeni sezon kadro planlamasını yapan başkent ekibinin yönetimi, ara transfer döneminde Norveç'in Stabaek takımından transfer edilen Mehmeti ile karşılıklı anlaştı ve futbolcunun kırmızı-siyahlı kulüple olan sözleşmesi feshedildi.
Arnavut golcü, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de sadece 3 dakika süre alabildi.
Futbola İsveç'in Malmö takımında başlayan ve İtalya'nın Palermo ekibinde de görev yapan 1989 doğumlu Mehmeti, Gençlerbirliği'nin sezonun 24. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçın 87. dakikasında Aydın Karabulut'un yerine oyuna girmişti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:17
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Kaleye son aday Boffin
Toplam 10
Yorum
tabiya ptt liği takımı eskişeir bile kontrat yenelemiyor duydular ya bu sene 30 yaş üstü topu topluyoruz artık bütün dedeleri fenerime alırlar
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Avrupa’nın en iyisi Majeed Waris
Toplam 3
Yorum
tststs appiah hala oynuyor mu?
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 16
Yorum
GS eğer bu parayı carcur ederse dursun özbek gsnin kara lekesi olarak tarihe gecer görecez bakalım ne yapacak
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