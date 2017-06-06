Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Özkan ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giymişti.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 11:41
-
Turan harekatı!
Toplam 11
Yorum
dnz arda çine gidecek, sakatlığı nüksetmemiş, öz amcasıyla görüştüm.
-
Kocaman’la Yıldırım zirve
Toplam 9
Yorum
VaY Be Düz renksiz takımın taraftarı FB ve GS olmadıgı yerde siz anca şampiyon olursunuz Şenol Güneş Aykutu iyi tanır izlemeye devam et sende..
-
Turan harekatı!
Toplam 11
Yorum
rasheed sabri kalırsa yasinin sözleşmesi uzatılırsa arda gelirse, ne gsyi takip ederim neden digitürk alırım 5 liraya lisanslı anahtarlık bile almam
Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.