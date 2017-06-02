Gençlerbirliği sezonu 3 puanla kapadı

15. dakikada Vedat Muric'in pasında sağ çaprazdan topla Kasımpaşa ceza alanına giren Rantie'nin sert şutunda kaleci Eray Birniçan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Gençlerbirliği ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Anıl Karaer'in Kasımpaşa ceza alanın solundan yaptığı ortada Vedat Muric meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada Kasımpaşa, Hasan Bilal ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanatta kısa pasla ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Bilal, kaleye aşırtma yaptığı vuruşu Anıl Karaer kafa ile kornere gönderdi.

73. dakikada sağ kanattan Veysel Sarı'nın kullandığı taç atışı sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Altıntaş kafa ile topu arkaya aşırttı. Altıpas içinde topa hareketlenen Samuel Eduok sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Nihat Şahin tokatlayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ilk yarının son dakikasında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig'deki son maçından galibiyetle ayrılarak sezonu 46 puanla tamamlarken, Kasımpaşa ise 43 puanla sezonu tamamladı.