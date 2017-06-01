 Gençler’de transfer atağı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Gençler’de transfer atağı

    Gençler’de transfer atağı
    Gençlerbirliği transfere hızlı girdi. Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Petar Skuletic'i kadrosuna katan başkent ekibi, Ahmet İlhan Özek (Rizespor) ve N'Diaye'yi de (Samsun) renklerine bağladı. 26 yaşındaki 1.93'lük Sırp golcü Skuletic, geçen sezon 10 maçta 2 gol atabildi. Serdar ile de masaya oturulacak
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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