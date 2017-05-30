 Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    , Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:40
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