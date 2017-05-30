Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.