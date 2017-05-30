Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:40
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
Harıka Hele şükür
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Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
Toplam 2
Yorum
OSMAN EĞER İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOLANDIRILDI İSE DOLANDIRANLARA HELAL OLSUN.NİYE Mİ? WİEL DE FENERBAHÇE Yİ DOLANDIRMADI MI ? KAÇ MAÇ OYNADI?
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
analiz fb li olarak tek para edecek topçunuz,akıllı olun,18-20 olursa verin,15 de iyi para,ama dursun özbek olmasın o görüşmede 6 ya verir wallah:D
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