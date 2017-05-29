Selçuk Şahin'den TFF'ye çağrı
Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncu Selçuk Şahin, yeni sezonun daha geç bir tarihte başlaması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2017-18 sezonunun 11 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatarak, yaz ayında futbol oynamanın zor olacağına dikkati çekti.
Bu sezonun geç bittiğine işaret eden eski Fenerbahçeli futbolcu, "Yeni sezon da çok erken açılacak. 11 Ağustos, Türkiye iklimi için futbol oynanmaya hiç müsait bir tarih değil. Ülkenin her yeri çok sıcak, sağlık bir şekilde futbol oynamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
TFF'nin oyuncu sağlığını düşünerek, bu konuyu tekrar değerlendirmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Sayın Federasyon Başkanımızdan oyuncular olarak isteğimiz, liglerin daha geç bir tarihte başlaması. Avrupa'da çoğu zaman örneğini gördüğümüz gibi 1-2 karşılaşmayı hafta içi oynayarak bu sorunu çözebiliriz." ifadelerini kullandı.
Selçuk Şahin'e destek
Dünya Profesyonel Futbolcular Birliğinden (FIFPro), Selçuk Şahin'e destek geldi.
FIFPro'nun resmi Twitter hesabından, "Selçuk Şahin'in sözlerini ciddiye alıyoruz. Türkiye'deki futbolcular, sıcak havalara maruz kalıyor." paylaşımında bulunuldu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:10
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Aslan 3.'lük aşkına
Toplam 7
Yorum
evet koskoca gs 3.lük için kapışıyor ne hale geldi takım
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Şampiyonluğun Avrupa'daki yankıları
Toplam 1
Yorum
rewillion gs sezon başından beri oynadığınız güzel futbol ile şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiniz kutlarım .
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Alanyaspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
galaaa carol nerde yaa okadarda kötü degildi bence linnes,den daha iyi
Selçuk Şahin'den TFF'ye çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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