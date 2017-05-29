Selçuk Şahin'den TFF'ye çağrı

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2017-18 sezonunun 11 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatarak, yaz ayında futbol oynamanın zor olacağına dikkati çekti.

Bu sezonun geç bittiğine işaret eden eski Fenerbahçeli futbolcu, "Yeni sezon da çok erken açılacak. 11 Ağustos, Türkiye iklimi için futbol oynanmaya hiç müsait bir tarih değil. Ülkenin her yeri çok sıcak, sağlık bir şekilde futbol oynamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'nin oyuncu sağlığını düşünerek, bu konuyu tekrar değerlendirmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Sayın Federasyon Başkanımızdan oyuncular olarak isteğimiz, liglerin daha geç bir tarihte başlaması. Avrupa'da çoğu zaman örneğini gördüğümüz gibi 1-2 karşılaşmayı hafta içi oynayarak bu sorunu çözebiliriz." ifadelerini kullandı.



Selçuk Şahin'e destek

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliğinden (FIFPro), Selçuk Şahin'e destek geldi.

FIFPro'nun resmi Twitter hesabından, "Selçuk Şahin'in sözlerini ciddiye alıyoruz. Türkiye'deki futbolcular, sıcak havalara maruz kalıyor." paylaşımında bulunuldu.