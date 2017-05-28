 Özat: “Zor durumlar bunlar” – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Özat: “Zor durumlar bunlar”

    Özat: “Zor durumlar bunlar”

    Gençlebirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Çok fazla söylenecek şey yok. Kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
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