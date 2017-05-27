 Lig içinde çok önemli – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Lig içinde çok önemli

    Lig içinde çok önemli
    G.Birliği'nin takım kaptanı , 33. haftada Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın sadece rakipleri için değil, lig açısından da önemli olduğunu ifade etti. Çiftçi, "Biz rakibimizin durumuna bakmıyoruz" dedi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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