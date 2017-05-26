Serdar idmanda

G.Birliği deplasmanda Bursa ile yapacağı maç için pusuya yattı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan ve sakatlığı düzelen Serdar Gürler de çift kale maçta yer aldı. Sakatlığı bulunan kaleci Johannes Hopf ise antrenmana katılmadı. Teknik patron Ümit Özat, "Biz üç puan için sahaya çıkacağız" dedi.