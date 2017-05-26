G.Birliği'nden stat açıklaması

Kırmızı-siyahlı kulübün başkan vekili Arif Ölmez, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin maçlarını yıkılana kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağına vurgu yaptı.

Başkent temsilcisinin bütün hazırlıklarını 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak şekilde yaptığını ifade eden Ölmez, Ankara'da Süper Lig maçlarına uygun 19 Mayıs ve Osmanlı olmak üzere iki stadın bulunduğuna dikkati çekti.

Eryaman'a bir stat daha yapıldığını hatırlatan Ölmez, "Bu stadyumun sene sonunda, yani gelecek sezonun yarısında tamamlanacağına dair haberler okuduk, duyumlar aldık. Eğer 19 Mayıs Stadı yıkılmadan Eryaman'daki bu stat tamamlanırsa Ankara'daki profesyonel futbol kulüpleri de bu olağanüstü dönemi daha kolay atlatabilirler." diye konuştu.

- Vali Topaca'ya teşekkür

Arif Ölmez, Ankara Valisi Ercan Topaca'ya stadyum konusunda göstermiş olduğu yakın ilgi nedeniyle özellikle teşekkür etti.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın altında faaliyet gösteren amatör futbol kulüpleri ve çevresindeki spor salonlarından faydalanan çocukların da mağdur edilmemesi gerektiğini dile getiren Ölmez, "Futbolu çok seven bir valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız var. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarına hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

"Başkenti idare eden yöneticilerimiz bizi stadyumsuz bırakmayacaktır." diyen Ölmez, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği, yıkılana kadar maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Ankara'nın profesyonel takımları için eğer OSTİM Stadı bir alternatif olarak düşünülüyorsa bu stadyumun Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi, yani turnikeler, aydınlatma, soyunma odaları, zemin gibi problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Bu konularda Sayın Melih Gökçek elinden geleni yapacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Başkentte üst liglerde mücadele eden 3 güzide kulübümüz var. Gençlerbirliği olarak deplasmanda oynamaya alışık bir kulübüz. Yeter ki başkente yakışır bir stadyuma en kısa zamanda kavuşalım."