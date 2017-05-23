Hedefsiz bir takım olduk

G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Adanaspor maçından sonra hedefsiz kaldıklarına dikkat çekerek, "Daha aç oyuncuları bu takımı takviye etmeliyiz" dedi. Kadrodaki futbolculara, alternatifsiz olmaları nedeniyle fazla yük binmesinin sıkıntı yaşamalarına neden olduğunu belirten Özat, "4 maçta 12 puan da olabilirdi, sıfır da olabilirdi. Oynamayan oyunculara şans verip önümüzdeki yılın planlamasını yapmak istiyoruz. Gelecek sezon sanırım OSTİM Stadı'nda oynayacağız. İyi transfer yapmalı" diye konuştu.