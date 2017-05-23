 Hedefsiz bir takım olduk – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hedefsiz bir takım olduk

    Hedefsiz bir takım olduk
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Adanaspor maçından sonra hedefsiz kaldıklarına dikkat çekerek, "Daha aç oyuncuları bu takımı takviye etmeliyiz" dedi. Kadrodaki futbolculara, alternatifsiz olmaları nedeniyle fazla yük binmesinin sıkıntı yaşamalarına neden olduğunu belirten Özat, "4 maçta 12 puan da olabilirdi, sıfır da olabilirdi. Oynamayan oyunculara şans verip önümüzdeki yılın planlamasını yapmak istiyoruz. Gelecek sezon sanırım OSTİM Stadı'nda oynayacağız. İyi transfer yapmalı" diye konuştu.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedefsiz bir takım olduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.