Ümit Özat: Transfere ihtiyacımız var
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Bu sezon sevabıyla günahıyla bitti. Seneye iyi transferler yapmak lazım. Takımın takviye oyunculara ihtiyacı var” dedi.
"Çıkan oyuncu kötü oynadı diye bir şey yok"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Özat, Khalili ilk yarıda oyundan neden alındığına yönelik soruya, bir oyuncunun oyundan alınmasının onun kötü olduğu anlamına gelmediği belirterek, "Bu tür maçlar zaman zaman denk maçlar olmaya biliyor. Oyundan çıkan oyuncu kötü oynadı diye bir şey yok" diye cevap verdi.
Gençlerbirliği'nde son yirmi yılın kadrosuna bakıldığında ellerindeki en kötü kadroya sahip olduklarını kaydeden Özat, "Ligde 40 puan almak iyi, en kötü kadrosuyla oynuyoruz. Ama ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz" diye konuştu.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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