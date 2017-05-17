Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 22 Mayıs Pazartesi günü başkentte Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsattı. Ligin geride kalan bölümünde zaman zaman kötü oynarken kazanmayı başardıklarını belirten Özat, "İki haftadır iyi oynamamıza rağmen kaybediyoruz. Özellikle Adanaspor maçından sonra takımın hedefsiz kalması, üzerimizde kötü bir durum oluşturdu. Aslında bunun getirmiş olduğu rahatlıkla takım daha iyi oynayabilir, bunu avantaja çevirmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Adanaspor maçını 10-1 gibi farklı bir skorla kazanacak kadar iyi oynadıklarını dile getiren Özat, şunları kaydetti:

"Aynı Adanaspor, 10 kişiyle Trabzonspor ile berabere kaldı, Fenerbahçe'den deplasmanda puan aldı. Lig sonuncusu diye kimse aldanmasın, lig yeni başlasa farklı yerlerde olabilirlerdi. Medipol Başakşehir maçında yediğimiz goller nasıl oldu açıkçası inanmak güç. 10-1 bitecek maçta kaçan pozisyonlara bakıyorum, Medipol Başakşehir maçında 1-0 öndeyken yakaladığımız pozisyonlara bakıyorum, olmaması mümkün değil ama oldu. Futbolda bunlar var."

- "Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz"

"Son 4 maçta 4'te 4 de yapabiliriz, 4'te 0 da yapabiliriz." dediğini hatırlatan Özat, şöyle devam etti:

"Nitekim Medipol Başakşehir maçı kötü bitti. Fenerbahçe maçı, oyuncuların prestiji, kendilerini göstermeleri açısından önemli. Bizim için de önem taşıyor. En iyi kadromuzla çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray ile aralarındaki üçüncülük yarışı bizi ilgilendirmiyor. Ligi ilk 10 takım içinde bitirmek istiyoruz. Bu saatten sonra kalan 3 maçta alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz. Bu 1 olur, 3 olur, 5 olur, 9 olur, bunu bilemeyiz. İç sahada taraftarlarımızın da desteğiyle güzel bir galibiyet almak istiyoruz."

- Gelecek sezon planlaması

Ümit Özat, ligde şu ana kadar az forma giyen oyunculara şans verdiklerini ifade ederek, "Bunu yapıyoruz ki seneye bu takımın yapılanmasında hangi rolü alacaklar görmek lazım." diye konuştu.

Altyapıdan Berat Ayberk Özdemir ve Mert Çetin'i A takımla antrenmanlara çıkarmaya başladıklarını vurgulayan Özat, "Berat, seneye bu takımın oynayanlarından biri, Mert de şans bulanlarından biri olacak. Onları antrenmanlarımıza süs diye, görüntü olsun diye almadık. Seneye bu takımın en az 20-25 maçının kadrosunda olabilecek oyuncular. Onlardan beklentim çok büyük. Özellikle Berat, mevkisi icabı bir adım önde ama Mert de yeni bir Ahmet Çalık olabilecek yeteneğe sahip. İkisinin de zamana ihtiyacı var. Hacettepe'nin maçları erken bittiği için bu haftaları boş geçirmesinler diye takımla antrenmanlara aldık. Yeni transferimiz Ahmet İlhan Özek'i de uyum sorununu atsın diye antrenmana aldık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her maç deplasman gibi olacak"

Herkesin transferde yıldız oyuncu beklediğini ancak bundan ziyade koşan bir takım kurmaya çalışacaklarını aktaran Özat, şöyle konuştu:

"Seneye daha da zor olabilir, çünkü stadın yıkılma ihtimali var. Eğer yıkılırsa, her maç deplasman gibi olacak. Daha çok koşan, az gol yiyen ve pozisyon veren Gençlerbirliği'ni oluşturmak istiyoruz. Bunun yanında girdiği pozisyonları değerlendiren bir takım olmalıyız. Alanyaspor ile aynı puandayız ama 21 gol atan bir Vagner Love var. Onun bu takımda olduğunu düşünürseniz bugün 60 puanlarda olurduk. Böyle oyuncular da maliyet demek. Bu kulüp, güzel bir insandan hepimize emanet. Bu kulüpte olsak da olmasak da bu emanete iyi bakmamız lazım. Yoksa ben teknik direktörüm, 2 milyon avroya da oyuncu alınmasını isterim, neden istemeyeyim. Bu kulübün hangi şekilde buralara geldiğini bildiğim için böyle konuşuyorum. Bunu yaparken de yöneticilerin veya birilerinin adına konuşmuyorum. Bazıları böyle değerlendiriyor, canları sağ olsun."