Ümit Özat: İkiyi bulsaydık farklı olurdu
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda" dedi.
Ümit Özat, "Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi" dedi. Spor Toto süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, "Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır. Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda. İlk golü şanssız yedik. Kalecimizin hatası vardı galiba. Başakşehir'i kutlarım. Oyuncularıma da verdiği özveriden dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, "Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır. Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda. İlk golü şanssız yedik. Kalecimizin hatası vardı galiba. Başakşehir'i kutlarım. Oyuncularıma da verdiği özveriden dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Ümit Özat: İkiyi bulsaydık farklı olurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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