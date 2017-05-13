 Ümit Özat: İkiyi bulsaydık farklı olurdu – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    : İkiyi bulsaydık farklı olurdu

    Ümit Özat: İkiyi bulsaydık farklı olurdu

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü , "Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda" dedi.

    , "Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi" dedi. Spor Toto süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, "Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır. Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda. İlk golü şanssız yedik. Kalecimizin hatası vardı galiba. Başakşehir'i kutlarım. Oyuncularıma da verdiği özveriden dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:55
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