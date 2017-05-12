Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, deplasmanda yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı, ısınma koşusu ve 5'e 2 çalışma ile başladı. Futbolcular, son bölümde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde taktik çalışma yaptı.
Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Serdar Gürler haricinde, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:40
- Talisca’ya 1 maç ceza!
Toplam 21
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 4
Yorum
asil_kartal ilker denen arkadaş, volkanın ettiği küfürlerden dolayı neden pfdk ya sevk edilmediğini sorgula önce
- Yasin sakatlandı
Toplam 4
Yorum
Buyuk Şok Sonunda yasin carole den kurtulduk yerlerine linnes ve rodrigesi yapıştır takım hızlansın
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