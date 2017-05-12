Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı, ısınma koşusu ve 5'e 2 çalışma ile başladı. Futbolcular, son bölümde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde taktik çalışma yaptı.

Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Serdar Gürler haricinde, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.