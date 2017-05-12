 Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır

    Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, deplasmanda yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı, ısınma koşusu ve 5'e 2 çalışma ile başladı. Futbolcular, son bölümde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde taktik çalışma yaptı.

    Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Serdar Gürler haricinde, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:40
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