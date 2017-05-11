''Ümit Özat bir amele''

Ülkesinde Rijeka’ya transfer 30 yaşındaki Hırvat stoper kendisi için, “Kulusic kim?” diyen genç çalıştırıcıya, “G.Birliği klas bir kulüp ama hocası amele” diye yanıt verdi.

Futbol kariyerini yaklaşık 8 yıl ülkemizde sürdürdükten sonra devre arası transfer döneminde ülkesi Hırvatistan'da Rijeka kulübüne giden Ante Kulusic, G.Birliği teknik direktörü Ümit Özat'la sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmaya girdi. Beşiktaş'a transfer olan Mitrovic'in yerine Rijeka'ya geçen 30 yaşındaki stoper için Özat, "Kulusic'i gönderdik diye kulübe mektup yazıyorlar benim için 'bunu gönderin' diye. Bu kulüpten Geremi'ler gitti, Kulusic kim arkadaş?" diye çıkış yapmıştı. Kulusic de Özat'ın bu sözlerinin altında kalmadı ve sosyal medya hesabından eski teknik direktörüne cevabı yapıştırdı.



TÜRKÇE OLARAK YAZDI

Kulusic twitter'dan Türkçe, "Klas bir kulüp ama hocası amele..." diye Özat'ın yorumuna yanıt verdi. Kulusic yaptığı göndermede G.Birliği'nin resmi hesabını da etiketlerken, yazısında gücü simgeleyen figürler de kullandı. İkilinin bu atışmaları sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edildi.