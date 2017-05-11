Serdar Gürler imzaya yakın

Serdar Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri ile kırmızı-siyahlı kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve ufak pürüzlerin kaldığını söyledi.

Kendisinin de takımında kalmayı ve uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giymeyi istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Rakam konusunda bir fark var. Gençlerbirliği'nde bu sezon güzel işler başardık. Hocamızın bunda payı çok. Bekliyorum. Sözleşmemi uzatma konusunda ufak pürüzler var. Elbette kulübümde kalmak isterim. Menajerim görüşmeye devam ediyor. Kısa zamanda bu sürecin sonuçlanacağını ve gündemimizden kalkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 13 gol kaydetti.