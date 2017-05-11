Serdar Gürler imzaya yakın
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, başarılı futbolcusu Serdar Gürler ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yaklaştı.
Serdar Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri ile kırmızı-siyahlı kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve ufak pürüzlerin kaldığını söyledi.
Kendisinin de takımında kalmayı ve uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giymeyi istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Rakam konusunda bir fark var. Gençlerbirliği'nde bu sezon güzel işler başardık. Hocamızın bunda payı çok. Bekliyorum. Sözleşmemi uzatma konusunda ufak pürüzler var. Elbette kulübümde kalmak isterim. Menajerim görüşmeye devam ediyor. Kısa zamanda bu sürecin sonuçlanacağını ve gündemimizden kalkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Serdar Gürler, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 13 gol kaydetti.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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Toplam 1
Yorum
mustafa 2 sosa verirlerse olabilir
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Toplam 3
Yorum
Cimbomlu Tudorun disiplinli olusu sneijder a brumaya atarlanmasi beni korkutmuyor ama yasini devamli oynatmasi bende kotu bir td.izlenimi veriyor.
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 20
Yorum
FAHRETTİN Transferler incelenmeli çok sözleşme yapılıyor şampiyonluk onlar için önemli değil sana 3 fatura 10 basında bunlar konuşuluyor el koyun
Serdar Gürler imzaya yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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