 Özat’tan tepki – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Özat’tan tepki

    Özat’tan tepki
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, M.Başakşehir'le oynayacakları kritik maç öncesi ortaya atılan spekülasyonlara sert çıktı. Özat, "Kim şampiyon olursa olsun ben G.Birliği'ni çalıştırıyorum. Kimsenin şampiyonluğuyla ilgilenmiyorum" dedi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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