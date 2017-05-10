Gençlerbirliği'nde şok sakatlık

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Serdar Gürler'in yapılan MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama ve evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belirlenmiştir.

Serdar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dıleklerimizi iletiyor , beklenen sürenin ardından sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz.