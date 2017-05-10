Gençlerbirliği'nde şok sakatlık
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak Gençlerbirliği, Serdar Gürler'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Serdar Gürler'in yapılan MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama ve evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belirlenmiştir.
Serdar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dıleklerimizi iletiyor , beklenen sürenin ardından sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
- G.Saray'dan flaş karar!
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HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Gençlerbirliği'nde şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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